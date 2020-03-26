Мун Чжэ Ин: В борьбе с вирусом COVID-19 важно проявлять патриотизм

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В борьбе с пандемией вируса COVID-19 важен патриотизм, подобный тому, что проявили герои, погибшие при защите Жёлтого моря. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в пятницу на церемонии, посвящённой Дню обороны Жёлтого моря, который отмечался в пятый раз. Глава государства выразил уверенность в том, что РК и её народ преодолеют кризис, вызванный пандемией вируса COVID-19, сохраняя память о патриотах, которые пожертвовали своей жизнью. Патриотизм проявляется в форме солидарности при преодолении кризиса,- подчеркнул Мун Чжэ Ин. Напомнив, что самой сильной формой безопасности является мир, он пообещал установить постоянный мир на Корейском полуострове на основе мощной обороны. День обороны Жёлтого моря отмечается по решению правительства страны в четвёртую пятницу марта, чтобы почтить память погибших у западного побережья Корейского полуострова в ходе отражения трёх вооружённых провокаций со стороны Севера в 2002 и 2010 годах.