РК и Узбекистан приступают к исследованию возможности заключения соглашения о свободной торговле

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РК и Узбекистан в режиме видеоконференции обменялись информацией о начале совместного исследования возможности заключения двустороннего соглашения о свободной торговле. Как сообщил источник в южнокорейском правительстве, Сеул и Ташкент договорились продолжить усилия по расширению экономических обменов в режиме видеоконференций, несмотря на глобальную пандемию COVID-19. Южнокорейская сторона попросила Узбекистан поддержать усилия южнокорейских компаний получить заказы на реализацию строительных проектов в Центральной Азии. Товарооборот между РК и Узбекистаном составил в прошлом году 235 млн 800 тыс. долларов, увеличившись на 10% по сравнению с предыдущим годом. РК стремится к заключению торговых соглашений с развивающимися странами, в первую очередь, со странами Юго-Восточной и Центральной Азии, чтобы ослабить торговую зависимость от Китая и США.