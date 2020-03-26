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Экономика

РК и Узбекистан приступают к исследованию возможности заключения соглашения о свободной торговле

Write: 2020-03-27 16:08:31Update: 2020-03-27 16:16:36

РК и Узбекистан приступают к исследованию возможности заключения соглашения о свободной торговле

Photo : YONHAP News

РК и Узбекистан в режиме видеоконференции обменялись информацией  о начале совместного исследования возможности заключения двустороннего соглашения о свободной торговле. Как сообщил источник в южнокорейском правительстве, Сеул и Ташкент договорились продолжить усилия по расширению экономических обменов в режиме видеоконференций, несмотря на глобальную пандемию COVID-19. Южнокорейская сторона попросила Узбекистан поддержать усилия южнокорейских компаний получить заказы на реализацию строительных проектов в Центральной Азии. Товарооборот между РК и Узбекистаном составил в прошлом году 235 млн 800 тыс. долларов, увеличившись на 10% по сравнению с предыдущим годом.   РК стремится к заключению торговых соглашений с развивающимися странами, в первую очередь, со странами Юго-Восточной и Центральной Азии, чтобы ослабить торговую зависимость от Китая и США. 
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