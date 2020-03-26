Для всех въехавших в РК из-за рубежа вводится обязательный двухнедельный карантин

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Начиная с первого апреля, для всех въехавших в РК из-за рубежа, независимо от гражданства, вводится обязательный двухнедельный карантин. Те, кто не имеет постоянного места жительства, будут находиться в карантине за свой счёт в специально выделенных государством помещениях. Как сообщили в воскресенье в органах здравоохранения, необходимость в данной мере возникла из-за того, что на прибывающих из-за рубежа приходятся порядка 40% вновь выявленных случаев заражения вирусом COVID-19. В настоящее время карантин является обязательным для южнокорейских граждан и иностранцев, прибывающих в РК на длительный срок из стран Европы и США. С первого апреля карантину будут подвергаться все иностранцы, независимо от срока нахождения в РК. Исключения будут сделаны для дипломатов и членов официальных делегаций.