29 марта в РК зафиксированы 78 новых случаев заражения вирусом COVID-19

Photo : YONHAP News

29 марта в РК зарегистрированы 78 новых случаев заражения вирусом COVID-19, в результате чего общее число инфицированных по состоянию на полночь 30 марта - 9.661 человек. Таким образом, среднесуточный рост заболеваемости 18 дней подряд сохраняется на стабильной отметке около ста случаев. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, 14 новых случаев заражения выявлено в городе Тэгу, 11 - в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в Сеуле, 15 – в провинции Кёнгидо, 3 – в провинции Чхунчхон-Пукто, 2 – в провинции Канвондо, по одному – в Пусане, а также провинциях Чолла-Пукто, Кёнсан-Намдо и Чечжудо. 13 инфицированных прибыли из-за рубежа. С момента начала распространения вируса в РК умерли в общей сложности 158 человек, в том числе, 6 – за последние сутки. 29 марта из медицинских учреждений по окончании лечения выписаны 195 человек, а общее число вылечившихся с момента начала распространения вируса – 5.228 человек.