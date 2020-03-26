Южнокорейские граждане, эвакуированные из Перу, прибыли на родину

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198 южнокорейских граждан, эвакуированных из Перу, прибыли 29 марта на родину. У 17 человек выявлены симптомы, характерные для коронавируса, но анализы на наличие инфекции оказались отрицательными. Туристы и сотрудники гуманитарных организаций оказались в сложной ситуации после того, как правительство Перу 15 марта объявило чрезвычайное положение и закрыло границы страны в рамках борьбы с распространением вируса COVID-19. Однако южнокорейским гражданам удалось получить разрешение местных властей на возвращение в РК. Для эвакуации был использован чартерный самолёт, который правительство РК зафрахтовало у мексиканской авиакомпании Aeromexico. Самолёт вылетел из Лимы вечером 26 марта и сделал промежуточную посадку в мексиканском городе Тихуана. На этой неделе чартерные самолёты будут направлены в итальянские города Милан и Рим, откуда будут эвакуированы 580 южнокорейцев.