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Политика

Южнокорейские граждане, эвакуированные из Перу, прибыли на родину

Write: 2020-03-30 11:30:03Update: 2020-03-30 18:51:44

Photo : YONHAP News

198 южнокорейских граждан, эвакуированных из Перу, прибыли 29 марта на родину. У 17 человек выявлены симптомы, характерные для коронавируса, но анализы на наличие инфекции оказались отрицательными. Туристы и  сотрудники гуманитарных организаций оказались в сложной ситуации после того, как правительство Перу 15 марта объявило чрезвычайное положение и закрыло границы страны в рамках борьбы с распространением вируса COVID-19.  Однако южнокорейским гражданам удалось получить разрешение местных властей на возвращение в РК. Для эвакуации был использован чартерный самолёт, который правительство РК зафрахтовало у мексиканской авиакомпании Aeromexico.  Самолёт вылетел из Лимы вечером 26 марта и сделал промежуточную посадку в мексиканском городе Тихуана. На этой неделе чартерные самолёты будут направлены в итальянские города Милан и Рим, откуда будут эвакуированы 580 южнокорейцев. 
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