Розничные продажи выросли в РК в феврале на 9,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, составив 10 трлн 600 млрд вон или 8 млрд 680 млн долларов. Как сообщили в понедельник в министерстве промышленности, торговли и энергетики, рост вызван увеличением онлайн-продаж товаров первой необходимости на 34,3% в годовом исчислении из-за пандемии вируса COVID-19. В частности, продажи продуктов питания на онлайн-платформах практически удвоились, покупки товаров для дома, включая предметы гигиены, возросли на 44,5% процента. При этом офлайн-продажи понизились на 7,5%, поскольку южнокорейцы избегали посещения людных мест и непосредственных контактов. Продажи в универмагах сократились на 21,4%, а в круглосуточных магазинах шаговой доступности увеличились на 7,8%.