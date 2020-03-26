В РК услугами связи пятого поколения пользуются около 5 млн человек

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3 апреля исполнится ровно год с начала коммерческой эксплуатации технологий связи пятого поколения 5G, которые открывают новые возможности в сфере дополненной и виртуальной реальности, а также в работе с большими данными. Теоретически скорость передачи данных с помощью 5G в 20 раз превышает LTE. По данным министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, по состоянию на конец января в РК количество пользователей связи пятого поколения 5G составило 4 млн 958 тыс. 439 человек. Ожидается, что по состоянию на конец марта показатель превысит 5 млн человек. Как сообщили в центре экономических исследований компании KT, к 2030 году коммерциализация обеспечит социально-экономическую ценность в размере 34 млрд 300 млн долларов, а также экономический эффект на уровне - 94 млрд долларов.