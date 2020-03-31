Сокращение промышленного производства в РК в феврале – максимальное за 9 лет

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Сокращение объёмов промышленного производства в РК в феврале оказалось максимальным за последние девять лет, поскольку последствия распространения вируса COVID-19 начали влиять на производственную активность и внутренние расходы. Как сообщили во вторник в Национальном статистическом управлении, объём промышленного производства сократился в феврале на 3,5% по сравнению предыдущим месяцем. Это самое резкое сокращение показателя с февраля 2011 года, когда оно составило 3,7%. Производство в обрабатывающей, газовой и электроэнергетической отраслях сократилось в феврале на 3,8%, производство промышленного оборудования – на 5,9%, автомобилей - на 27,8% по сравнению с январём. Инвестиции в производственные мощности сократились за тот же период на 4,8%, а производство полупроводников увеличилось на 3,1%. Южнокорейские производители сталкиваются с трудностями в обеспечении комплектующими, поскольку многие поставщики по всему миру приостановили работу, а закрытие границ привело к сбоям в перевозках. Производство в сфере услуг сократилось на 3,5%, а в гостиничном и ресторанном бизнесе - на 18,1%. Пандемия вируса COVID-19 повлияла на настроения потребителей, что привело к снижению розничных продаж на 6%.