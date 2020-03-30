Президент РК призвал ввести административное наказание для нарушителей карантинного режима

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Накануне вступления в силу обязательного двухнедельного карантина для всех прибывающих в РК из-за рубежа президент страны Мун Чжэ Ин призвал ввести административное наказание за нарушение карантинного режима. Выступая во вторник на очередном заседании кабинета министров, глава государства отметил, что данная мера необходима в целях безопасности жителей страны. Прежде чем эпидемиологическая ситуация стабилизируется, предстоит пройти долгий путь,- подчеркнул Мун Чжэ Ин. Напомнив о решении правительства выделить 7 трлн 100 млрд вон или 5 млрд 800 млн долларов на пособия семьям со средними и низкими доходами, он выразил опасения по поводу возможного роста государственного долга. В этой связи президент назвал неизбежным пересмотр бюджетных расходов. Он также подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с распространением вируса COVID-19. Мун Чжэ Ин поручил соответствующим правительственным учреждениям сделать всё возможное, чтобы РК на основе накопленного опыта и имеющихся технологий смогла сыграть в этой борьбе ведущую роль.