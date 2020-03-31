Учебный год в школах РК будет начинаться поэтапно с 9 апреля в дистанционном режиме

Photo : YONHAP News

Учебный год в школах РК всех ступеней будет начинаться поэтапно с 9 апреля в дистанционном режиме из-за пандемии вируса COVID-19. Как сообщили во вторник в министерстве образования, 9 апреля к занятиям приступят ученики третьего класса средних школ, а также третьего класса школ старшей ступени. 16 апреля новый учебный год начнётся для учащихся первого и второго классов средних и старших школ, и с четвёртого по шестой класс начальных школ. Ученики с первого по третий класс начальных школ приступят к занятиям 20 апреля. Возобновление работы детских садов отложено на неопределённое время. Пока неясно, когда занятия в школах могут начаться в обычном режиме, поскольку ежедневно подтверждаются новые случаи заражения вирусом COVID-19. В министерстве образования не исключили, что постепенно в школах будет вводиться система, сочетающая онлайн- и офлайн-уроки. Между тем, существуют опасения по поводу того, успеют ли местные органы образования полностью подготовить техническую инфраструктуру, необходимую для дистанционного обучения. Власти городов и провинций планируют предоставлять компьютеры, подключённые к Интернету, учащимся из семей с низкими доходами. Кроме того, принято решение перенести проведение единого государственного экзамена на 3 декабря.