Photo : YONHAP News

Северокорейские торговые суда, которые перевозили грузы, находящиеся под санкциями ООН, в настоящее время простаивают в портах из-за пандемии вируса COVID-19. Об этом сообщила в понедельник американская газета New York Times со ссылкой на спутниковые снимки, предоставленные исследовательским учреждением Royal United Services Institute. На снимках, сделанных 3 марта, видно, что в одном из крупнейших северокорейских портов Нампхо в Жёлтом море находятся 139 судов, в то время как месяцем ранее их было 50. Среди них танкер New Regent, который был замечен в незаконных перевозках нефти в январе 2020 года и дважды в 2019 году. В статье в New York Times говорится, что пандемия вируса COVID-19 сумела остановить незаконный оборот угля, нефти и других сырьевых материалов, чего администрация Дональда Трампа не смогла добиться с помощью кампании «максимального давления».