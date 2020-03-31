Болгария попросила РК предоставить тест-системы на вирус COVID-19

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В ходе состоявшегося 31 марта телефонного разговора премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обратился к президенту РК Мун Чжэ Ину с просьбой предоставить тест-системы на вирус COVID-19. Как сообщил представитель администрации президента РК Кан Мин Сок, болгарский лидер сообщитл о высоком спросе на тест-системы в связи с распространением вируса. По его словам, РК является образцом для всего мирового сообщества в выстраивании противоэпидемической системы. Мун Чжэ Ин ответил, что южнокорейское правительство рассмотрит возможность оказания помощи Болгарии. Он предложил главе болгарского правительства обсудить по дипломатическим каналам вопросы, касающиеся объёмов, расписания и способов поставок тест-систем. Мун Чжэ Ин также заявил, что РК будет активно делиться с мировым сообществом опытом в борьбе с вирусом. Бойко Борисов выразил благодарность Мун Чжэ Ину, высоко оценив уровень технологичного и научного развития РК. Лидеры двух стран договорились сотрудничать в борьбе с пагдемией COVID-19.