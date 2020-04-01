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Политика

В МИД РК высказали сожаление по поводу решения Японии о полном запрете въезда из ряда стран

Write: 2020-04-02 09:51:26Update: 2020-04-02 16:55:10

В МИД РК высказали сожаление по поводу решения Японии о полном запрете въезда из ряда стран

Photo : YONHAP News

1 апреля на заседании штаба по противодействию COVID-19 премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о включении 49 стран, в том числе РК, Китая, США и большинства государств ЕС, в список стран и регионов, въезд из которых будет полностью запрещён на основании закона об иммиграционном контроле. Ограничение будет действовать начиная с полуночи 3 апреля до конца месяца. Министерство иностранных дел РК выразило сожаление по поводу решения Японии, которое было принято невзирая на продолжающееся сокращение общего числа заражённых в результате мер, предпринятых корейским правительством. По словам официального представителя МИД, 29 марта японская сторона направила по дипломатическим каналам предварительное уведомление южнокорейской стороне, в котором пояснила, что данные меры принимаются в ответ на тенденцию глобального распространения вируса. 
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