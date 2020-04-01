Представители МИД РК и Японии обсудили текущие вопросы

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1 апреля директор департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД РК Ким Чжон Хан и директор департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки провели переговоры в режиме видеоконференции. Представитель южнокорейского МИД указал на важность сохранения баланса в противодействии эпидемии COVID-19 с тем, чтобы даже в условиях ужесточения карантинного контроля Японию могли посещать южнокорейские предприниматели, а также представители других кругов в гуманитарных целях. Ким Чжон Хан в очередной раз озвучил позицию Сеула по проблеме корейских жертв принудительной трудовой мобилизации в период японского протектората над Кореей, а также потребовал отменить меры Токио по ограничению экспорта производственного сырья на южнокорейский рынок. Сигэки Такидзаки, в свою очередь, передал позицию Токио по этим вопросам. В МИД отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации с распространением коронавируса и мерам борьбы с ним. Они решили продолжать диалог и сотрудничество в решении текущих вопросов.