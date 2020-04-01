Глава МИД РК Кан Гён Хва провела видеоконференцию с главами диппредставительств в странах Африки

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва провела видеоконференцию с главами южнокорейских дипломатических представительств в странах Африки, чтобы обсудить план защиты своих граждан в регионе. Дипломаты доложили министру об эпидемической ситуации на местах и вводимых правительствами иммиграционных ограничениях, а также мерах по сдерживанию распространения COVID-19. Они сообщили о трудностях, сопряжённых с оказанием поддержки корейским гражданам и их эвакуацией, и о планах дальнейших действий. Кан Гён Хва призвала дипломатов приложить все усилия, чтобы минимизировать ущерб и неудобства, с которыми сталкиваются южнокорейцы, находящиеся за рубежом, в том числе проводить активную работу с местными правительствами. В видеоконференции приняли участие послы РК в ЮАР, Марокко, Сенегале, Кении и Кот-д'Ивуаре, а также представители ответственных департаментов.