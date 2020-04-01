2 апреля в РК зарегистрированы 89 новых случаев заражения COVID-19

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За последние сутки в РК зарегистрированы 89 новых случаев заражения COVID-19, в результате чего общее число инфицированных по состоянию на полночь 2 апреля составило 9.976 человек. 601 случай наличия вируса диагностирован у прибывших из-за границы, в том числе, 18 за минувшие сутки. В городе Тэгу обнаружен 21 случай заражения. Всего в городе подтверждены 6.725 случаев заражения. 35 новых случаев выявлены в столичном регионе, в том числе, 14 - в Сеуле, 17 - в провинции Кёнгидо и 4 - в Инчхоне. Помимо этого, 6 инфицированных выявлены в провинции Кёнсан-Намдо, по два - в провинциях Чолла-Намдо, Кёнсан-Пукто и Чхунчхон-Пукто, по одному - в провинции Канвондо, городах Ульсане и Кванчжу. Количество скончавшихся выросло до 169 человек, включая четыре случая в минувшие сутки. Таким образом, уровень смертности на сегодняшний день составляет 1,69%. 261 человек выписан из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся с момента начала распространения вируса составило 5.828 человек. На сегодняшний день проведены 431.743 теста на COVID-19. Из них 403.882 оказались отрицательными, анализы ещё 17.885 человек находятся в обработке.