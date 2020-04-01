РК окажет 14 странам помощь в борьбе с COVID-19

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Министерство иностранных дел РК заявило о планах оказания гуманитарной помощи в связи с пандемией COVID-19 четырнадцати странам в Азии, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке на общую сумму - 6 млн долларов. В частности, в Иран будут направлены два аппарата для проведения тестов с полимеразным усилением (ПЦР) и 500 аэрозольных дезинфекторов. Помимо этого МИД рассматривает возможность преобразования существующей программы официальной помощи в целях развития (ОПР) для того, чтобы направить в 4 страны средства борьбы с эпидемией на общую сумму в 1 млн долларов США. По словам представителя МИД, на настоящий момент с просьбой об оказании гуманитарной помощи в министерство обратились 55 стран, и правительство РК будет отвечать им по мере возможности с учётом обстановки в стране.