Банк Кореи приступил к предоставлению финансовым учреждениям неограниченной ликвидности

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В четверг Банк Кореи приступил к мерам предоставления финансовым учреждениям неограниченного объёма ликвидности. Решение о них было принято 26 марта в целях минимизации экономических последствий от распространения вируса COVID-19 и стабилизации финансового рынка. В этот день в отношении банков и инвестиционных компаний проведён аукцион по процедуре РЕПО, при которой ценные бумаги продаются, и тут же заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговорённой цене. В результате финансовым учреждениям предоставлено 5 трлн 250 млрд вон или 4 млрд 239 млн долларов. Срок кредитования 91 день. Учётная ставка определена на уровне 0,78%. Нынешние меры являются беспрецедентными. Банк Кореи не применял их даже во время финансовых кризисов в 1997 и 2009 годах. Эксперты называют данную инициативу южнокорейской политикой количественного смягчения.