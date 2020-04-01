В 2020 году РК пожертвует более 5 млн долларов в помощь КНДР

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В министерстве по делам воссоединения РК пообещали пожертвовать в этом году 5,7 млн долларов для оказания помощи КНДР. В декабре прошлого года было принято решение выделить 5 млн долларов для проекта Всемирной организации здравоохранения по оказанию помощи Северу в области охраны здоровья рожениц и детей. Часть суммы в размере 1 млн долларов была перечислена в конце прошлого года. Оставшиеся 4 млн будут направлены в этом году. Помимо этого, планируется отправить 1,7 млн долларов по линии Красного креста для трёх проектов, связанных с ликвидацией последствий тайфуна «Линлин». Согласно данным, опубликованным 1 апреля на официальной странице Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, запланированная на этот год помощь КНДР со стороны РК составляет 60% от общего объёма помощи со стороны всего мирового сообщества. За РК следуют Швейцария и Германия, которые пообещали выделить 2,1 млн и 670 тыс. долларов соответственно. Помимо этого, международный Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации планирует предоставить 900 тыс. долларов для борьбы с эпидемией COVID-19.