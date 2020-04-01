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Политика

Правительство РК намерено обеспечить безопасные и честные выборы

Write: 2020-04-02 13:42:04Update: 2020-04-02 15:01:56

Правительство РК намерено обеспечить безопасные и честные выборы

Photo : YONHAP News

Правительство РК намерено совместно с Центральным избирательным комитетом приложить все возможные усилия для создания безопасных условий проведения выборов в Национальное собрание. Об этом говорится в обращении к народу, опубликованном 2 апреля главой МИД Кан Гён Хва, министром юстиции Чху Ми Э, а также министром внутренних дел и безопасности Чин Ён. В обращении отмечается, что нынешние выборы проводятся в экстренной для страны ситуации в лице эпидемии COVID-19. Правительство призывает граждан к содействию в проведении честных и безопасных выборов. В отношении приостановки работы избирательных участков в диппредставительствах РК в ряде стран выражено глубокое сожаление. Среди мер, подготовленных для обеспечения безопасных условий голосования, проведение дезинфекции избирательных участков, создание отдельных временных участков для избирателей, имеющих схожие с вирусом симптомы, гарантия права голоса инфицированных граждан, пресечение незаконной агитационной деятельности, недопущение вмешательства госслужащих в выборы. 
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