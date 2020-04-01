РК эвакуирует своих граждан из Индии и Непала

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Около 1 тыс. южнокорейцев вернутся в РК спецрейсами из Индии и Непала. В четверг по данным местных посольств и авиакомпании Korean Air южнокорейские граждане будут эвакуироваться на нескольких самолётах. 5 апреля 230 южнокорецев вылетят из Нью-Дели в РК на самолёте Korean Air. С четверга начинается приём заявок от желающих зарегистрироваться на рейс. В зависимости от необходимости после 12 апреля планируется организовать дополнительный рейс. Консульство РК в Мумбае проходит процедуру получения разрешения на организацию спецрейса для эвакуации своих граждан. В связи с режимом изоляции, введённым в Индии, Korean Air приостановила свои рейсы из Инчхона в Нью-Дели и Мумбаи. В городе Ченнаи, где расположены заводы Hyundai Motor и Samsung Electronics, местная корейская диаспора решила самостоятельно зафрахтовать чартерный самолёт в РК. В частности, 12 и 13 апреля планируется эвакуировать до 530 южнокорейцев. В настоящий момент ведётся приём заявок от желающих воспользоваться услугами чартерного самолёта. В Индии проживают около 10 тыс. южнокорейцев. Между тем, 10 апреля из Непала в РК вылетит специальный самолёт, который перевезёт 160 человек. Всего в этой стране находятся около 770 граждан РК.