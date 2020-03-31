Мун Чжэ Ин: РК готова поделиться с мировым сообществом опытом борьбы с пандемией вируса COVID-19

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РК готова поделиться опытом борьбы с пандемией вируса COVID-19 и собранными клиническими данными с мировым сообществом. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин сообщил премьер-министру Дании Метте Фредериксен в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора. Лидеры двух стран отметили важность международной координации в целях скорейшего прекращения глобальной пандемии. Метте Фредериксен подтвердила заинтересованность Дании в закупках южнокорейских тест-систем и другого медицинского оборудования. В свою очередь, южнокорейский лидер объяснил, что перенос на следующий год второй встречи участников глобальной инициативы «Партнёрские отношения для зелёного роста и глобальных целей 2030» (P4G), которая должна была состояться в Сеуле в июне, был неизбежен из-за пандемии COVID-19. Метте Фредериксен выразила полную поддержку решению Сеула. Дания является лидером глобальной инициативы по решению проблемы изменения климата и других задач устойчивого развития. Она провела первый саммит P4G в Копенгагене в октябре 2018 года.