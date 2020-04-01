Власти КНДР частично отменили карантинные меры в отношении иностранцев

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Власти КНДР частично отменили карантинные меры, которые были введены в начале февраля в отношении иностранцев – сотрудников посольств и представителей международных организаций. Как сообщило в четверг посольство России в КНДР на своей странице в Facebook, 2 апреля в посольство поступила нота протокольного департамента МИД КНДР, в соответствии с которой иностранным гражданам вновь разрешено посещение магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания и рынка на улице Тхониль. При этом власти рекомендуют продолжать соблюдать правила, действующие в каждой точке обслуживания населения, в том числе, обязательно использовать медицинские маски. Между тем, в четверг северокорейские СМИ со ссылкой на представителя Центрального штаба по экстренной борьбе с инфекционными заболеваниями КНДР сообщили, что в стране нет подтверждённых случаев заражения вирусом COVID-19.