Сеул и Вашингтон не достигли соглашения о разделении расходов на оборону

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Сеул и Вашингтон не договорились относительно подписания соглашения о разделении расходов на размещение на Корейском полуострове 28,5 тысяч американских военнослужащих. Об этом заявили в четверг в МИД РК, опровергнув тем самым сообщения СМИ о том, что стороны предварительно договорились о доле Сеула в совместных расходах.Консультации будут продолжены, и южнокорейская сторона будет стремиться завершить переговоры в ближайшее время, - добавили во внешнеполитическом ведомстве. О том, что переговоры не закончились, сообщил в четверг и представитель Вашингтона. Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер отметил, что переговоры продолжаются, и стороны поддерживают постоянную связь. Он напомнил, что и РК, и США заинтересованы в заключении справедливого и взаимовыгодного соглашения.