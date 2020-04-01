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Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, за сутки 2 апреля в РК подтверждены 86 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Общее число инфицированных по состоянию на полночь 3 апреля составило 10.062 человека. Если учесть, что из медицинских учреждений по окончании лечения выписан 6.021 человек, в том числе, 193 человека за минувшие сутки, в настоящее время в стране насчитывается 4.041 инфицированный. С момента обнаружения вируса в РК умерли 174 человека, в том числе, 5 человек за минувшие сутки. 42 новых случая заболевания выявлены в столичном регионе, в который входят города Сеул, Инчхон и провинция Кёнгидо, 9 – в Тэгу, 5 – в провинции Кёнсан-Пукто, 2 – в провинции Канвондо, по одному - в Кванчжу, провинциях Чхунчхон-Пукто, Чхунчхон-Намдо, Чолла-Пукто, Чолла-Намдо и Кёнсан-Намдо. 22 случая инфекции выявлены на карантинных контрольно-пропускных пунктах, в результате чего общее количество инфицированных, которых прибыли из-за рубежа, составило 647 человек.