Размер чрезвычайной помощи гражданам РК будет зависеть от суммы страховых взносов

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Размер чрезвычайной единовременной помощи, которую получат от государства 70% южнокорейских домохозяйств с самым низким уровнем доходов, будет определяться в зависимости от размера взносов, внесённых ими в марте в государственный фонд обязательного медицинского страхования. В свою очередь, размер страховых взносов в РК зависит от размера доходов и стоимости имущества, которым владеет застрахованный. В рамках программы единовременной помощи гражданам страны на преодоление последствий пандемии вируса COVID-19 домохозяйства получат до 1 млн вон или 814 долларов. Получателями являются около 14 млн домохозяйств или 35 млн человек. Для того, чтобы иметь право на получение пособия, взнос в государственный фонд обязательного медицинского страхования должен составить в марте на семью из одного человека менее 88 тыс. вон или 70 долларов, из двух человек – менее 150 тыс. вон (120 долларов), из трёх человек – менее 195 тыс. вон (160 долларов), из четырёх человек - менее 237 тыс. вон (195 долларов).