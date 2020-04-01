Объём онлайн-торговли вырос в РК в феврале вырос на 24,5%

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В РК растёт объём онлайн-торговли, поскольку жители страны в условиях пандемии вируса COVID-19 воздерживаются от посещения людных мест и личного общения. Как сообщили в пятницу в Национальном статистическом управлении, общий объём онлайн-транзакций составил в феврале 11 трлн 900 млрд вон или 9 млрд 670 млн долларов, что на 24,5% больше, чем в феврале прошлого года. Продажи свежих продуктов питания почти удвоились, продажи бытовых товаров, включая дезинфицирующие средства для рук, увеличились на 53%, а бытовой техники и мобильных устройств - почти на 40%. При этом продажи одежды и аксессуаров, а также объём заказов в интернет-магазинах беспошлинной торговли существенно сократились. Сумма покупок, совершённых с помощью смартфонов, планшетов и других мобильных гаджетов, возросла на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю мобильных гаджетов пришлось 68,1% всех онлайн-продаж в феврале.