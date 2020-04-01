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Политика

РК предлагает провести специальный видео-саммит лидеров АСЕАН+3

Write: 2020-04-03 15:53:43Update: 2020-04-03 15:57:42

РК предлагает провести специальный видео-саммит лидеров АСЕАН+3

Photo : YONHAP News

РК предлагает провести специальный видео-саммит лидеров АСЕАН+3,  то есть, десяти стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии плюс РК, Китай и Япония, в рамках развития глобального сотрудничества в борьбе с пандемией вируса COVID-19. Как сообщил в пятницу журналистам представитель администрации южнокорейского президента, в настоящее время проводятся активные подготовительные консультации. На прошлой неделе лидеры стран Большой двадцатки провели аналогичный саммит в формате видеоконференции, приняв совместную декларацию, в которой подтвердили готовность единым фронтом вести борьбу с распространением вируса. Саммит АСЕАН+3 даст возможность сформировать более широкое понимание вопросов, осаждавшихся на саммите Большой двадцатки,- отметил представитель администрации президента. 
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