Для учеников 1-2 классов начальных школ будут проводиться телеуроки

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Уроки для учеников 1-2 классов южнокорейских начальных школ будут проводиться не в режиме онлайн-трансляции из соответствующих школ, а в централизованном порядке на государственном образовательном телеканале EBS. Как сообщили в воскресенье в министерстве образования РК, для учеников младших классов, которые приступят к занятиям 20 апреля, подготовлена специальная учебная программа. В дополнение к телевизионным урокам ученики будут получать из своих школ письменные задания по ряду предметов. Учителя будут проверять присутствие учащихся на уроках, используя раздел комментариев на специальных сайтах, или путём обмена текстовыми сообщениями с их родителями. В связи с глобальной пандемией вируса COVID-19 начало учебного года в РК неоднократно переносилось. В соответствии с последним решением правительства, 9 апреля к занятиям приступят ученики третьего класса средних школ и третьего класса школ старшей ступени. 16 апреля новый учебный год начнётся для учащихся первого и второго классов средних и старших школ, а также с четвёртого по шестой класс начальных школ. Ученики с первого по третий класс начальных школ приступят к занятиям 20 апреля.