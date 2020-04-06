Предоставившие карантинным властям ложные сведения, могут быть подвергнуты наказанию

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Предоставившие карантинным властям ложные сведения о состоянии своего здоровья могут быть подвергнуты наказанию. В соответствии с действующим законодательством, подобные действия могут нанести ущерб общественному здравоохранению. В частности, наказание грозит 18-летнему южнокорейскому студенту, прибывшему из США и скрывшему симптомы заражения вирусом COVID-19 при карантинной проверке в аэропорту. Выяснилось, что перед отъездом из США у студента появились симптомы респираторного заболевания, поднялась температура, и он начал принимать в больших количествах жаропонижающие средства. Однако по прибытии в РК он был вынужден обратиться к врачу, поскольку его состояние стало ухудшаться. Результаты сделанного 26 марта в Пусане теста на вирус COVID-19 оказались положительными. Как сообщил в воскресенье на брифинге в Сеуле представитель Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за предоставление карантинным властям ложных сведений предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до одного года, либо штрафа на сумму до 10 млн вон (8.200 долларов).