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В Корее

Впервые с конца февраля число новых случаев COVID-19 в РК – менее 50-ти за сутки

Write: 2020-04-06 11:55:06Update: 2020-04-06 13:31:25

Впервые с конца февраля число новых случаев COVID-19 в РК – менее 50-ти за сутки

Photo : YONHAP News

По состоянию на полночь 6 апреля, общее число инфицированных вирусом COVID-19 в РК составило 10.284 человека. Если учесть, что из медицинских учреждений по окончании лечения выписаны 6.598 человек, в том числе, 135 человек за минувшие сутки, то в настоящее время в стране насчитываются 3.686 инфицированных. За сутки 5 апреля подтвердились 47 новых случаев заболевания. Это наименьшее число заражённых за сутки с конца февраля, сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний. В городе Тэгу выявлены 13, в Сеуле – 11, в провинции Кёнгидо - 8, в городе Тэчжоне, провинциях Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо – по два, в провинции Чхунчхон-Намдо и городе Инчхоне – по одному новому случаю заражения. 7 случаев выявлены на карантинных контрольно-пропускных пунктах, в результате чего общее количество инфицированных, которые прибыли из-за рубежа, составило 769 человек. Для того, чтобы максимально сократить число новых случаев заражения, правительство РК продлило режим социального дистанцирования ещё на две недели, до 19 апреля.
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