В день парламентских выборов 15 апреля в РК будут открыты 14.330 избирательных участков

Photo : YONHAP News

В день парламентских выборов 15 апреля на территории РК будут открыты 14.330 избирательных участков. Об этом сообщили в понедельник в Центральной избирательной комиссии. Для того, чтобы своё конституционное право смогли реализовать избиратели с ограниченными возможностями, 99,1% участков будут расположены на первом этаже или в зданиях с лифтом. Поскольку выборы будут проходить в условиях распространения вируса COVID-19, Центризбирком обещает обеспечить безопасность избирателей. В частности, на всех участках будут установлены тепловизоры. Ожидая своей очереди, избиратели будут находиться на расстоянии не менее одного метра друг от друга, а избирательные кабины и бюллетени будут продезинфицированы. Для избирателей с симптомами респираторного заболевания выделят специальные кабины. Центризбирком рекомендует всем избирателям приходить на участки в защитных масках. Пациенты больниц, а также находящиеся в специализированных карантинных учреждениях и в домашнем карантине смогут проголосовать по почте, если они подали заявки в период с 24 по 28 марта.