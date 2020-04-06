Южнокорейцы чаще выходят на открытый воздух

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Несмотря на режим социального дистанцирования, в РК наблюдается рост активности граждан. Имеется в виду выход людей за пределы района постоянного проживания. По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, представленными 6 апреля, в период с 24 февраля по 1 марта уровень передвижения населения сократился на 38,1% по сравнению с периодом с 9 по 22 января, до появления первых случаев заражения вирусом COVID-19. Однако после этого показатель начал постепенно расти. В восьмую неделю, после регистрации первых случаев заражения, активность передвижения населения выросла на 16,1% по сравнению с четвёртой неделей, когда было отмечено минимальное значение. Наибольший рост количества посетителей фиксируется в популярных столичных районах, где сосредоточены развлекательные и торговые объекты, а также туристические места. Чаще всего речь идёт о молодёжи.