В РК принимают меры для защиты медицинского персонала от заражения вирусом COVID-19

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Правительство РК принимает меры для защиты медицинского персонала от заражения вирусом COVID-19. По данным, опубликованным в прошлую пятницу Корейским центром контроля и профилактики заболеваний, в стране подтверждён 241 случай заражения вирусом медицинских работников. Среди них 66 человек заразились во время лечения больных, трое являются сотрудниками центров тестирования на наличие вируса, 33 человека работают в обычных медицинских учреждениях, не связанных с лечением инфицированных. Для того, чтобы предотвратить дальнейшее заражение, приём пациентов, где это возможно, будет проводиться в режиме видеоконференции. В таком режиме будет осуществляться приём больных с простудными и хроническими заболеваниями, такими как гипертония. Прежде чем обратиться в отделение неотложной помощи, пациенты должны пройти тестирование на COVID-19. В первую очередь это касается пациентов с симптомами респираторных заболеваний. Органы здравоохранения настоятельно рекомендуют не посещать пациентов в стационарах и выполнять требования сотрудников учреждений здравоохранения.