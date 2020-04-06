Правящая партия призывает оказать чрезвычайную помощь всему населению РК

Photo : YONHAP News

Правящая Демократическая партия Тобуро будет стремиться расширить круг получателей чрезвычайной правительственной помощи на преодоление последствий пандемии вируса COVID-19, охватив всё население страны. В рамках программы единовременной помощи 70% домохозяйств с доходом ниже среднего по стране получат пособие в размере до 1 млн вон (812 долларов). Ожидается, что помощь получат около 14 млн домохозяйств, или 35 млн человек. Как заявил лидер партии Ли Хэ Чхан, выступая на собрании по подготовке к парламентским выборам, которое состоялось в понедельник в Пусане, важно показать, что государство защищает всех, независимо от доходов. На прошлой неделе правительство сообщило, что конкретный размер помощи тому или иному домохозяйству будет определён в зависимости от размеров взноса в государственный фонд обязательного медицинского страхования, сделанного в марте. Однако критики этой системы считают, что такой метод расчёта не отражает резкое падение доходов населения. Главная оппозиционная сила – Объединённая партия будущего – предлагает выплатить всем жителям страны по 500 тыс. вон (405 долларов).