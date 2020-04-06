Главы МИД РК и Великобритании обсудили сотрудничество в борьбе с вирусом COVID-19

Photo : YONHAP News

Министры иностранных дел РК и Великобритании Кан Гён Хва и Доминик Рааб обсудили в понедельник в ходе телефонного разговора вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией вируса COVID-19. Глава южнокорейского внешнеполитического ведомства пожелала скорейшего выздоровления премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который был госпитализирован после положительного результата теста на наличие вируса. Она отметила необходимость поддержания тесного сотрудничества между двумя странами и продолжения прямого авиасообщения, чтобы не допустить перебоев в обмене людьми, несмотря на пандемию COVID-19. Доминик Рааб напомнил о заинтересованности правительства Великобритании в увеличении закупок южнокорейских тест-систем на вирус COVID-19. Он поддержал призыв Кан Гён Хва сохранить прямое авиасообщение между двумя странами, отметив, что на прошлой неделе группа граждан Великобритании была эвакуирована из Лаоса через аэропорт Инчхон.