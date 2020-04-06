ВОЗ: Комплексная стратегия РК по борьбе с вирусом COVID-19 работает эффективно

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Комплексная стратегия РК по борьбе с вирусом COVID-19, включающая активное тестирование, диагностику и отслеживание контактов инфицированных, работает эффективно. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора с президентом РК Мун Чжэ Ином. Он отметил, что другие страны должны последовать южнокорейскому примеру, а также попросил Сеул уделить особое внимание обеспечению тест-системами и другим медицинским оборудованием африканских стран к югу от Сахары. Глава ВОЗ пригласил Мун Чжэ Ина выступить с основным докладом на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоится в мае в формате видеоконференции. По его словам, это стало бы хорошей возможностью распространить южнокорейский опыт. В свою очередь, президент Мун Чжэ Ин отметил, что РК борется с вирусом COVID-19 на основе принципов открытости, прозрачности и демократии, минимизировав ограничения на передвижение людей и товаров. Он выразил готовность продолжать оказание поддержки другим странам.