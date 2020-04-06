Второй день подряд в РК фиксируется менее 50-ти новых случаев заражения COVID-19

Photo : YONHAP News

По состоянию на полночь 7 апреля, общее число инфицированных вирусом COVID-19 в РК - 10.331 человек. За сутки 6 апреля выявлено 47 новых случаев заболевания. Это ровно столько же, как за предыдущие сутки. Таким образом, двое суток подряд число новых случаев заражения составляет менее 50-ти. В городе Тэгу выявлены 13, в провинции Кёнгидо – 10, в Сеуле – 4, в провинции Канвондо - 2, в Пусане, провинциях Чхунчхон-Намдо, Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо – по одному новому случаю заражения. 14 случаев выявлены на карантинных контрольно-пропускных пунктах, в результате чего общее количество инфицированных, которые прибыли из-за рубежа, составило 802 человека. 92% из них составляют южнокорейские граждане. Количество умерших с момента обнаружения вируса на территории РК составило 192 человека, 6 человек умерли за минувшие сутки. Уровень смертности составляет 1,86% от числа заболевших. Из медицинских учреждений по окончании лечения за минувшие сутки выписаны 96 человек, а общее число выздоровевших составило 6.694 человека. Таким образом, общее число инфицированных составляет на данный момент 3.445 человек.