Государственный долг РК впервые превысил 1,7 квадриллиона вон

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Государственный долг РК впервые превысил 1 квадриллион 700 триллионов вон. По состоянию на конец 2019 года он составил 1 квадриллион 743 триллиона 600 миллиардов вон (1 трлн 420 млрд долларов). Это на 60 трлн 200 млрд вон больше, чем годом ранее. Данные показатели были объявлены в ходе состоявшегося во вторник заседания кабинета министров РК. Долг правительства, который включает долги местных органов власти, составил 728 трлн 800 млрд вон. Он впервые превысил 700 трлн вон. Госдолг в расчёте на душу населения страны составил в прошлом году 14 млн 90 тыс вон. Рост государственного долга во многом связан с ростом стоимости непогашенных государственных облигаций одновременно с сокращением налоговых поступлений и увеличением расходов. Консолидированный дефицит бюджетного баланса составил в прошлом году 12 трлн вон, в то время как в 2018 году бюджетный баланс был профицитным. Тем не менее, отношение государственного долга к валовому внутреннему продукту на конец прошлого года составило 38,1%, почти не изменившись по сравнению с предыдущим годом.