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Экономика

РК и Индонезия договорились подписать соглашение о всеобъемлющем экономическом партнёрстве

Write: 2020-04-07 11:57:58Update: 2020-04-07 12:00:43

РК и Индонезия договорились подписать соглашение о всеобъемлющем экономическом партнёрстве

Photo : YONHAP News

РК и Индонезия договорились провести в ближайшее время церемонию подписания двустороннего соглашения о всеобъемлющем экономическом партнёрстве, чтобы как можно быстрее начать его реализацию, смягчив тем самым экономические последствия пандемии вируса COVID-19. По словам директора департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи, мировое сообщество должно объединить усилия для поддержания глобальной цепочки поставок и важных поездок представителей  бизнеса. Соглашение будет подписано как только ситуация стабилизируется. Сеул и Джакарта закончили работу над соглашением в ноябре прошлого года, договорившись подписать его в первой половине 2020 года. Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнёрстве эквивалентно соглашению о свободной торговле, но оно подразумевает более широкие масштабы экономического сотрудничества.
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