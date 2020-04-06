Политические партии требуют предоставить чрезвычайную помощь всем домохозяйствам

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Решение правительства РК предоставить чрезвычайную помощь домохозяйствам с доходами ниже средних является основной темой, которую политические партии обсуждают перед парламентскими выборами. Чрезвычайная помощь домохозяйствам направлена на то, чтобы нуждающиеся в ней домохозяйства смогли преодолеть экономические трудности, вызванные пандемией вируса COVID-19. Правящая Демократическая партия Тобуро потребовала от правительства пересмотреть принятое решение, предоставив помощь всем жителям страны. Как заявил лидер партии Ли Хэ Чхан, важно показать, что государство защищает всех граждан, независимо от уровня их доходов, социального положения или региона, в котором они живут. Накануне главный конкурент правящей партии на предстоящих выборах - Объединённая партия будущего – предложила выплатить всем жителям страны по 500 тыс. вон (405 долларов), выделив для этого дополнительный бюджет. Партия народного благосостояния также предлагает выплатить всем жителям страны по 500 тыс. вон, но затем вернуть часть затрат за счёт налогов на граждан с более высокими доходами. Партия справедливости выступает за предоставление помощи в размере 1 млн вон (810 долларов) каждому жителю страны. Однако лидер Народной партии Ан Чхоль Су предлагает предоставлять помощь в зависимости от уровня доходов и ущерба, причинённого пандемией вируса COVID-19.