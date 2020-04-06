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Правительство РК не приняло решения о применении электронных браслетов для контроля за соблюдением режима самоизоляции, поскольку данная мера может рассматриваться как нарушение прав человека. В этой связи между членами правительства возникли разногласия. Кроме того, внедрить систему контроля за браслетами в течение короткого времени технически сложно. Как сообщил во вторник представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо, большинство находящихся в карантине соблюдают установленный режим, но имеют место отдельные нарушения, что приводит к распространению вируса в общественных местах. Если нарушения будут продолжаться, правительство рассмотрит различные меры для их предотвращения,- отметил Юн Тхэ Хо. В настоящее время контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществляется с помощью мобильного приложения, но нарушители оставляют свои смартфоны дома или отключают функцию GPS. В домашнем карантине находятся порядка 46,5 тыс. человек, в том числе, 36 тыс. прибывших из-за рубежа. Правоохранительные органы обнаружили 75 случаев нарушения режима карантина. Шесть дел были переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования. Двухнедельный режим самоизоляции действует для всех, прибывших из-за рубежа. Нарушители режима и сообщившие карантинным органам ложные сведения о своём самочувствии могут быть подвергнуты наказанию в виде лишения свободы на срок до одного года или штрафа на сумму до 10 млн вон (8.200 долларов).