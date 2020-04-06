В РК улучшаются биржевые показатели

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Торги на Корейской бирже закрылись во вторник повышением основных индексов, а национальная валюта подорожала. Базовый биржевой индекс KOSPI повысился на 31,72 пункта, или на 1,77%, составив 1823,60 пункта. Улучшению настроений инвесторов способствовали новости из США и Европы, где замедлились темпы заражения вирусом COVID-19. В РК два дня подряд фиксируются менее 50-ти новых случаев заболевания. Частные лица и институциональные инвесторы приобрели во вторник ценные бумаги на сумму 185 млрд 900 млн вон (152 млн 200 тыс. долларов). Продажи составили 196 млрд 700 млн вон (161 млн 230 тыс. долларов). Акции Samsung Electronics подорожали на 1,85%, SK hynix - на 3,25%, Hyundai Motor - на 1,8%. При этом акции оператора портала Naver подешевели на 2,02%. Национальная валюта подорожала, и её курс на момент закрытия биржи составил 1221,20 воны за доллар, что на 8,1 вон выше курса предыдущей торговой сессии.