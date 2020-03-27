Сеул приостановит безвизовый режим в отношении стран, ограничивших въезд для граждан РК

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Безвизовый режим будет временно приостановлен в отношении стран, ограничивших въезд на свою территорию для граждан РК. Также будут расширены меры по ограничению въезда в РК иностранцев, не имеющих в этом особой необходимости. Об этом в среду сообщил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая в ходе заседания центрального штаба по чрезвычайным ситуациям. По его словам, в последнее время половина новых случаев заражения COVID-19 приходится на прибывающих из-за границы. Начиная с 1 апреля, все въезжающие на территорию страны обязаны соблюдать карантин. Это создаёт определённые трудности, учитывая то, что ежедневно в РК приезжают более 5 тыс. человек. В связи с этим в ходе собрания обсуждались более активные меры для недопущения проникновения вируса из-за границы. Сеул будет придерживаться принципа открытости, в то же время будут усилены ограничительные меры на основе принципа взаимности, - сообщил Чон Сэ Гюн. Он также отметил, что решение о применении электронных наручных маячков для контроля за соблюдением режима самоизоляции будет принято в ближайшее время с учётом мнения граждан.