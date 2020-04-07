Президент РК Мун Чжэ Ин провёл телефонные переговоры с главами Австралии и Польши

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Президент РК Мун Чжэ Ин во вторник провёл телефонные переговоры с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и президентом Польши Анджеем Дудой. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом COVID-19. Первыми состоялись переговоры с премьер-министром Австралии, во время которых Мун Чжэ Ин выразил благодарность за сотрудничество в организации воздушного рейса для возвращения на родину южнокорейских граждан. В свою очередь, Скотт Моррисон высоко оценил уверенные действия Сеула в борьбе с вирусом. По его словам, Австралия пытается следовать примеру РК и для дальнейшей борьбы необходима поддержка Сеула, в частности, в виде тест-систем и медицинского оборудования. Южнокорейский президент сообщил о том, что рассмотрит вариант помощи, насколько это позволяют текущие обстоятельства. Стороны выразили надежду на дальнейшее развитие двустороннего обмена. В частности, Скотт Моррисон предложил провести видео-саммит в этом году. Следом Мун Чжэ Ин провёл переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Он поблагодарил своего коллегу за помощь во въезде в Польшу персонала южнокорейских компаний и попросил принять аналогичные меры для южнокорейских бизнесменов. Анджей Дуда сообщил о своей осведомлённости и пообещал решить вопрос. В завершение переговоров польский президент попросил оказать содействие в приобретении южнокорейских тест-систем и другого медицинского оборудования.