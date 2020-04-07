Специалисты прогнозируют отрицательный экономический рост РК

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По данным Корейского института экономических исследований, прогнозируемые темпы экономического роста РК в этом году составят минус 2,3%. Это будет первый отрицательный рост экономики после финансового кризиса 1997 года в случае подтверждения прогнозов. Специалисты отмечают недостаточность усилий правительства для преодоления рецессии в условиях длительных негативных экономических тенденций в США и Китае. Ожидается снижение показателей экспорта на 2,2% по причине ухудшения ситуации в мировой экономике. В связи с недостаточными доходами компаний прогнозируется снижение темпов повышения зарплат и ограничение потребительской активности. В частности, потребление в частном секторе снизится на 3,7%, инвестиции в производственные мощности - на 18,7%, в строительном секторе - на 13,5%. Вопрос о том, наступит ли долгосрочная рецессия, будет зависеть от ситуации вокруг коронавируса COVID-19, состояния основных экономик мира, а также эффективности и своевременности мер правительства.