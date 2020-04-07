Корейские врачи использовали плазму крови для лечения COVID-19

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Корейские учёные сообщили о первом случае лечения коронавируса с использованием плазмы крови тех, кто выздоровел от COVID-19. Подобный метод уже использовался при лечении респираторных синдромов SARS и MERS, лихорадки Эбола и птичьего гриппа. Медики из университетской больницы Severance использовали его в лечении инфицированных COVID-19 мужчины и женщины в возрасте старше 70 и 60 лет соответственно. Они были подключены к аппаратам искусственного дыхания. Лечение сопровождалось применением стероидов. В итоге состояние пациентов заметно улучшилось, тест на коронавирус дал отрицательный результат. Между тем, специалисты предостерегают от преувеличения эффекта данного метода лечения, одновременно указывая, что он может быть использован в качестве альтернативы при лечении тяжёлых больных. При этом, отмечается отсутствие системы сбора плазмы выздоровевших.