РК получает заказы на поставку продукции первой необходимости

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Во многих странах мира отмечается нехватка предметов первой необходимости в связи с распространением коронавирусной инфекции. В сложившихся обстоятельствах некоторые из них обратились к РК за помощью. Так, сеть супермаркетов Home Plus по запросу покупателей из Сингапура отправила 2 тыс. коробок туалетной бумаги собственного производства. Клиенты из США сделали запрос в компанию Nongshim с просьбой поставить лапшу быстрого приготовления рамён, в результате чего компания максимально увеличила производственные мощности. В марте общий объём южнокорейского экспорта лапши быстрого приготовления вырос на 28%. Заметно выросли поставки сухого молока и продуктов питания из риса. Экспорт антисептических гелей вырос более чем в семь раз, тест-систем - в два раза. В самой РК, между тем, не возникало трудностей с обеспечением теми или иными товарами, что стало возможным благодаря тому, что в стране развита дистрибьюторская сеть и онлайн-доставка.