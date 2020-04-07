Korean Air отправит 70% сотрудников в шестимесячный отпуск

Photo : YONHAP News

В условиях затруднения работы мировой авиатранспортной отрасли из-за пандемии COVID-19 крупнейший южнокорейский авиаперевозчик Korean Air решил отправить в шестимесячный отпуск более чем 70% всех сотрудников. Как сообщили в компании 7 апреля, приостановка работы большинства сотрудников, в том числе бортпроводников и офисных служащих, будет действовать с 16 апреля по 15 октября. Лишь небольшое количество необходимых для функционирования компании сотрудников продолжат работу. Авиакомпания планирует выплачивать зарплату сотрудникам, отправленным в отпуск, за счёт субсидий правительства, нацеленных на сохранение рабочих мест. Зарплаты членов руководства компании ещё с первого апреля были снижены на 50% в рамках усилий по стабилизации бизнеса. Korean Air намерена привлекать средства, продавая непрофильные активы. Ввиду пандемии компания приостановила более 90% своих рейсов на международных маршрутах.