В феврале южнокорейский экспорт золота вырос до 7-летнего максимума

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В феврале южнокорейский экспорт золота вырос до семилетнего максимума ввиду растущего спроса на более безопасные активы на фоне распространения вируса COVID-19. Об этом 8 апреля сообщили в Банке Кореи. В феврале объём экспорта золота, предназначенного не для резервов, а для промышленного и коммерческого использования, составил около 290 млн долларов, что является максимумом после сентября 2012 года, когда отметка достигала 327,3 млн долларов. По данным Таможенного управления, в феврале страна поставила 5,8 тонны золота, что на 2,3 тонны больше, чем за тот же период предыдущего года. Наибольший объём в 3,4 тонны пришёлся на Гонконг. Резкое увеличение поставок обусловлено недавним всплеском цен на фоне повышенной волатильности рынка. Это побудило инвесторов стремиться к более безопасным активам. По состоянию на 24 февраля на Нью-Йоркской товарной бирже цена на золото составляла 1.688,4 доллара за унцию. Это наивысшая отметка с января 2013 года. Между тем, в феврале южнокорейский импорт золота составил 66,1 млн долларов. Отметка выросла на 29,3 млн долларов в годовом исчислении, снизившись на 300 тыс. долларов по сравнению с январём нынешнего года. Как сообщается в Банке Кореи, спрос страны на золото для промышленного использования неуклонно снижается. В большей степени это связано с тем, что в полупроводниковой отрасли золото заменяется на другие металлы.